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NBC: Пентагон собирает срочное совещание по ракетам после гневного звонка Трампа

NBC: Пентагон собирает срочное совещание по ракетам после гневного звонка Трампа

Руководство Пентагона собирает экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов после того, как президент США Дональд Трамп лично позвонил ответственному за снабжение заместителю главы министерства Стивену Файнбергу.

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