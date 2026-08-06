NBC: Пентагон собирает срочное совещание по ракетам после гневного звонка Трампа

Руководство Пентагона собирает экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов после того, как президент США Дональд Трамп лично позвонил ответственному за снабжение заместителю главы министерства Стивену Файнбергу.
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