В Германии усилилась усталость от украинских беженцев — Tageszeitung

Отправлять украинских беженцев обратно, если они не смогли найти работу предложил глава фракции Христианско-социального союза в немецком бундестаге Александр Добриндт, сообщает 24 июня журналистка издания Tageszeitung Барбара Дриббуш.
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