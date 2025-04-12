Курортный сезон в Крыму

Заявляя это глава региона не уточнил – речь идет о бывших выбросах, текущих или будущих. Сергей Аксенов написал у себя в соцсетях: «Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона».
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