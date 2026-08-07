Мишустин объявил о запуске единых правил для маркетплейсов в ЕАЭС с 7 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с 7 августа вступит в силу соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которое установит единые правила работы маркетплейсов в объединении.
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