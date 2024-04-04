Владимир Соловьев в эфире разразился отборным матом и перешел все границы дозволенного. Сколько еще терпеть этого персонажа?

Виктор Кирпичников

Корёжит автора от Соловьёва, аж кушать не может! А сказанное что у лягушатников пидорастическое правительство, так вообще его чуть до инфаркта не довело. Сексуальная ориентация Эмманюэля – это давний предмет для обсуждения в политических кругах Франции. Глядишь эдак Эмануэль отберёт все лавры у «Эммануэль» - французского эротического фильма. Не нравится слушать Рудольфовича переключи канал и смотри «Смешарики». В чём проблема? Так нет же досмотрит до конца, а потом пузырится словно в дермо дрожжи добавили и пошла вонь по Интернету с призывами доколе можно позволять пидорасов называть пидорасами. Прямо как в анекдоте: «Жопа есть, а слова нет?». Что касается помощи пострадавшим в Крокусе, то кроме государства каждый город оказывает своим жителям дополнительную помощь исходя из возможностей, а они разные, как и сами пенсии тоже в каждом регионе разные. Я пенсионер и знаю, как нелегко прожить на 23 тысячи в Москве, но если сравнить меня и наших российских мужиков в зоне СВО получающих 200 тысяч, то у меня - это Рай.