Председатель СК России поручил представить доклад в связи с публикацией о противоправных действиях в отношении учеников одной из школ в Москве

В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Москвы ученик подвергается притеснениям и применению насилия со стороны сверстников, однако руководством образовательного учреждения необходимые меры не принимаются.
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