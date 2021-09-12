“Я свекрови не понравилась” – молодая жена Марина Федункив заговорила о разводе с итальянским мужем

Марина Федункив и Стефано Маджи. Фото Инстаграм Лидия ГубинаВ конце августа публику и СМИ потрясло известие о свадьбе 50-летней шоувумен и актрисы Марины Федункив и итальянского бизнесмена Стефано Маджи, почти на 15 лет её младше.