Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа», бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов, который в декабре 2022 года был включен в России в список иноагентов, высказался о новом скандале в российском футболе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии