Салат «Свекольная жемчужина» — ну очень вкусно

Такой объеденный салат прекрасно подойдёт к семейному ужину, и даже к праздничному столу! Нам понадобится: Свекла Грецкие орехи Чернослив Чеснок Майонез Способ приготовления: Свеклу отварить, почистить, натереть на крупной тёрке, посолить по вкусу, добавить измельчённый чеснок и майонез.