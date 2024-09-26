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Потерянный стаж или как сделать перерасчет пенсии

Потерянный стаж или как сделать перерасчет пенсии

Потерянный стаж или как сделать перерасчет пенсии Евгения КомароваПродолжительность и непрерывность трудового стажа играют важную роль в обеспечении социальных гарантий для граждан, в первую очередь, в расчете пенсий.

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