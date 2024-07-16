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Добрый Мир

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Появились не в то время. Пять образцов советской военной техники, чью судьбу перечеркнул распад СССР. Часть 3

Появились не в то время. Пять образцов советской военной техники, чью судьбу перечеркнул распад СССР. Часть 3

Сегодня 4,1K прочитали Нередко случается, что опытная или уже испытанная и принятая на вооружение военная техника так и остается в единичных экземплярах по причинам, которые никак не связаны с ее качествами.

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