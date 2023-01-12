А чего все набросились на проститутку-Смольянинова?

Черт, каждый третий высер в ЖЖ и на КОНТе - раскрытие темы того, какую змею подколодную, гнилую мразь и вонючую гниду-предателя Россия вскормила грудью и на той же груди пригрела!А нахрена всё это? Ну, расчехлился очередной ничтожный лицедей по-полной, так нафига эту тему раздувать аж до Бастрыкина? Ну, дали оценку, возбудили УД, объявили в розыск - всё! Не, ну правда же, чего щеки в гневе надувать, стыдить и клеймить позором очередного поганца? Ведь артисты\актеры - они же наивные как дети, и всегда были, есть и будут гораздо хуже проституток : основная часть этой публики за баблишко или в счет будущих ништяков заинвективит любую воняющую говном репризу и даже глазом не моргнёт!Ну, к примеру чем лучше этого заблёвыша-Смольянинова ублюдок Меладзе, шепотом прокричавший "Слава хохлостану"? А вот эта пронзительная "патриотическая" речуга Киркорова в ответ на санкции от Зелебобы? Или обиженное бормотание Лолиты, коя всё время норовила совершить чёс по хохлостану, а теперь - санкции?Вы и правда считаете что вот ЭТИ - патриоты, или после хохло-санкций стали патриотами? Надеюсь, что вы не настолько мудаки-то.