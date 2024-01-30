Танкисты 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) саботировали приказ, полученный ими от командования, о начале наступления в боях, проводившихся под Клещеевкой на территории Донецкой народной республики (ДНР).
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