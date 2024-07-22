В ЮУрГУ нашли доказательства странствующих металлургов в бронзовом веке

Ученые из Южно-Уральского государственного университета вместе с международными исследователями обнаружили первое прямое доказательство, подтверждающее гипотезу о существовании странствующих металлургов в эпоху бронзового века.
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