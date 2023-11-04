«Ростех» передал военным новые пистолеты-пулеметы и гранатометы

В рамках выполнения гособоронзаказа холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал заказчику партию нового стрелкового оружия: автоматические гранатометы АГС-30, ручные гранатометы ГМ-94 и пистолеты-пулеметы ПП-2000.
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