Пентагон: Россия и Китай развертывают противоспутниковое оружие

Россия и Китай разрабатывают и развертывают наземные и орбитальные противокосмические вооружения. Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях в конгрессе, передает РИА Новости.
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