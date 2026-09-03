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Антифашист

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Рижский суд выпустил из тюрьмы под полицейский надзор узника совести профессора Виктора Гущина

Рижский суд выпустил из тюрьмы под полицейский надзор узника совести профессора Виктора Гущина

2 сентября в Риге состоялось судебное заседание по делу 69-летнего гражданина Латвии, доктора исторических наук из Елгавы Виктора Гущина.

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