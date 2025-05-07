Экстремально похудевшая рэперша Lizzo появилась на Met Gala с новым имиджем

Рэперша Lizzo появилась на Met Gala с волосами оттенка платинового блонда Экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), появилась на Met Gala с кардинально новым имиджем.
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