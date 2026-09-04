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Депутат Рады выразил критику в адрес Зеленского по поводу угроз в адрес России

Депутат Рады выразил критику в адрес Зеленского по поводу угроз в адрес России

Верховная Рада Украины стала ареной для обсуждения заявления президента Владимира Зеленского, в котором он допустил угрозы в адрес России.

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