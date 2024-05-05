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«Сочи» обыграл «Динамо» в 3 из 4 последних матчей. 4.60 – снова победят

«Динамо» и «Сочи» встретятся в 27-м туре чемпионата России. В 3 из 4 последних личных встреч победили сочинцы.

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