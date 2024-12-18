Крымский десант уничтожил вражеский танк FPV- дронами

В Курской области бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии применили современные FPV-дроны с оптоволоконным управлением, которые не подвержены воздействию РЭБ противника.
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