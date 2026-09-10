Быть себе другом: как прошел завтрак «РБК Качество жизни» и «Ко-Лаб»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Шалость удалась», — так главный редактор «РБК Стиль» Евгений Тихонович подвел итог нескольких месяцев совместной работы «РБК Стиль» и «Ко-Лаб», результатом которой стал увесистый «Инвестпортфель заботы о себе».
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