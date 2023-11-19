Певица Шакира рассказала, чему научилась после расставания с Жераром Пике

Певица Шакира рассказала, чему научилась после расставания с Жераром ПикеSlide image for gallery: 7405 | Жерар Пике и ШакираКолумбийская певица Шакира рассказала, чему научилась после расставания с бывшим футболистом испанской «Барселоны» Жераром Пике.