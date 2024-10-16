В Воронежской области боец СВО обвинил супругу в растрате более 8,5 млн рублей

В Воронежской области правоохранители разбираются в финансовом конфликте семьи участника СВО. Военный утверждает, что после возвращения из зоны боевых действий узнал, что жена потратила всю его зарплату, а еще оформила на него займы.
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