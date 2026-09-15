В Церкви объяснили: Временный крест нельзя выбрасывать с могилы – это грех

Священник дал рекомендации, как поступить с деревянным крестом после установки памятника на могиле.Священник Антоний Русакевич разъяснил православным верующим, как следует обращаться с временным деревянным крестом, который устанавливают на могиле сразу после похорон, после того как на месте захоронения появился памятник.