В Церкви объяснили: Временный крест нельзя выбрасывать с могилы – это грех

Священник дал рекомендации, как поступить с деревянным крестом после установки памятника на могиле.Священник Антоний Русакевич разъяснил православным верующим, как следует обращаться с временным деревянным крестом, который устанавливают на могиле сразу после похорон, после того как на месте захоронения появился памятник.
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