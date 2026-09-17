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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о словах Кучерова про то, что «хоккей стал тупее»: «Он имеет право на такое суждение. Это один из самых выдающихся и умных хоккеистов за всю историю»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление Никиты Кучерова по поводу современного хоккея.

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