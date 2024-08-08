Экс-разведчик США Риттер раскрыл возможную причину обысков ФБР в его доме

Бывший американский разведчик, офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает обыски агентов Федерального бюро расследований (ФБР) в его доме актом запугивания со стороны властей страны из-за его сотрудничества с российскими СМИ.
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