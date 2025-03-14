В Казани усилили контроль за водителями такси

По новому пути пошла история казанского таксиста сегодня, который сбил 11 человек на остановке, — состав преступления пополнился новым эпизодом — он представил правоохранителям поддельную справку от психиатра-нарколога.
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