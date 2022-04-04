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Продавец тюльпанов из Уссурийска обманул более 40 предпринимателей

Продавец тюльпанов из Уссурийска обманул более 40 предпринимателей

Предприниматель из Уссурийска получил 2,5 млн рублей за поставку тюльпанов как от жителей Приморья, так и от проживающих в других регионах.

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