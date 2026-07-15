События последних лет, в том числе пандемия коронавируса, показали уязвимость мирового сообщества перед лицом биологических угроз, которые многие учёные и эксперты связывают, прежде всего, с деятельностью американских военных биолабораторий по всему миру.
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