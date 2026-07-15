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Спички - не игрушка

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Исповедь экс-директора Нацразведки – конец биологических проектов США или завуалированная угроза?

Исповедь экс-директора Нацразведки – конец биологических проектов США или завуалированная угроза?

   События последних лет, в том числе пандемия коронавируса, показали уязвимость мирового сообщества перед лицом биологических угроз, которые многие учёные и эксперты связывают, прежде всего, с деятельностью американских военных биолабораторий по всему миру.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Причём тут Тутси...Когда и так все знали..что ПИНДОСНЯ творит по миру со своими лабораториями...Секрнет Полишинеля...
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