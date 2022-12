Представлены свежие трейлеры сериала по The Last of Us от HBO, Dragon Age: Dreadwolf и церемонии The Game Awards 2022; The Callisto Protocol сгубил «один неправильный файл в патче»; продемонстрирован геймплей ремейка Dead Space и дополнения для Far Cry 6: Lost Between Worlds; в .