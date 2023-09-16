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Гроссо возглавил «Лион», идущий последним в Лиге 1. Контракт – до конца сезона с опцией продления

Гроссо возглавил «Лион», идущий последним в Лиге 1. Контракт – до конца сезона с опцией продления

Бывший защитник сборной Италии занял пост главного тренера команды, сменив Лорана Блана. Его контракт рассчитан до конца сезона и может быть продлен еще на один год.

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