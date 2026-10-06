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Газета.ру

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Хинштейн: 13 человек ранены в результате атак ВСУ за сутки в Курской области

Хинштейн: 13 человек ранены в результате атак ВСУ за сутки в Курской области

В Курской области 13 человек пострадали за прошедшие сутки из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

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