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Царьград

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Гладко было на бумаге, или Что не так в докладах для Путина

Гладко было на бумаге, или Что не так в докладах для Путина

Гладко было на бумаге, или Что не так в докладах для Путина. По статистике, за границу регулярно выезжает примерно 7% жителей России.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Без четкого видения смертной казни, Россия и народ наш многострадальный, и Сам, без меры добрый и доверчивый Президент  вылетим в трубу.
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1 м.
а
александр
для чего и кого идет ложь и наглый обман всего населения страны? или просто чиновники давным давно страх потеряли.
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1 м.