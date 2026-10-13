SHAMAN, Николаев и Долина спели для чемпионов: премия «Мы верим твердо в героев спорта» в Москве

Дмитрий и Михаил Губерниевы вышли на одну сцену, а Валерия призналась в восхищении Ириной Родниной. SHAMAN предоставлено Пресс-службойВо Дворце гимнастики Ирины Винер прошли гала-концерт и церемония вручения наград лауреатам IV Всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта».