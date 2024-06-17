Белый дом прокомментировал «застывшее» поведение Байдена на сцене

Президент США Джо Байден не застыл на сцене, а просто приветствовал зрителей. Так 16 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал странное поведение американского лидера на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в Лос-Анджелесе.