Белый дом прокомментировал «застывшее» поведение Байдена на сцене

Президент США Джо Байден не застыл на сцене, а просто приветствовал зрителей. Так 16 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал странное поведение американского лидера на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в Лос-Анджелесе.
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