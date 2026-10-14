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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лафреньер сделал дубль в матче с «Тампой», впервые в карьере в НХЛ забив в 4 играх подряд. У форварда «Рейнджерс» 7+2 на отрезке

Форвард « Рейнджерс » Алексис Лафреньер сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Тампой » (4:1) и был признан первой звездой.

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