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Рязанские новости

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В Скопинском районе изъяли 63 куста конопли

В Скопинском районе изъяли 63 куста конопли

Мужчина купил семена через интернет и высадил их в теплице.Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» получили данные, что 47-летний житель посёлка Зелёный хранит в сарае наркосодержащие растения.

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