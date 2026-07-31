В Скопинском районе изъяли 63 куста конопли

Мужчина купил семена через интернет и высадил их в теплице.Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» получили данные, что 47-летний житель посёлка Зелёный хранит в сарае наркосодержащие растения.
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