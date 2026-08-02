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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валеро о возможном переходе Родри в «Реал»: «Он был бы идеальным вариантом. После ухода Крооса нужен игрок, способный управлять центром поля»

Бывший полузащитник «Реала» Борха Валеро порассуждал о том, как обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира Родри мог бы заменить полузащитника Тони Крооса в мадридском клубе.

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