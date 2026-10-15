Уехавший в Израиль экс-ведущий Первого канала лично ощутил последствия обстрела. Бывший ведущий Первого канала и НТВ Антон Привольнов, проживающий сейчас в Израиле, рассказал, что лично ощутил ракетные удары по Тель-Авиву.
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