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Божович о «Спартаке»: «Абаскаль пришел ниоткуда и ушел в никуда, не понимаю, как он там оказался. Клуб теперь как социальный лифт для тренеров»

Божович о «Спартаке»: «Абаскаль пришел ниоткуда и ушел в никуда, не понимаю, как он там оказался. Клуб теперь как социальный лифт для тренеров»

«Спартак» не может позволить себе брать тренеров, которые нигде не работали. Вообще не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке».

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