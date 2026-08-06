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Europe’s Heatwave Is Hitting Refineries And Power Supplies

Extreme heat and drought are beginning to impair Europe’s energy system. Refineries are losing cooling efficiency, river levels are forcing cuts to nuclear generation, hydroelectric output is falling and inland fuel transport is becoming more expensive as barges carry smaller cargoes.

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