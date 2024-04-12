Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Енто извините коли правда, то надо кастрировать тех кто принял в свои обьятья нечисть кету!
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19 час.
Сергей Кандауров
Енту.
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19 час.
Владимир
нужна БОЛЬШАЯ ЧИСТКА среди гастарбайтеров и ДИАСПОР, а так же среди сотрудников миграционных служб. напротив фамилии принятого гастарбайтера должна стоять ФИО сотрудника, его принявшего и его непосредственного руководителя.
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18 час.

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