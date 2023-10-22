В Госдуме сообщили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Вести из палаты №6 "Драки мигрантов" тут - это избиения местных подростков мигрантами-подростками, которые выкладывали видео издевательств в интернет, хвалились своей безнаказанностью и даже оскорбляли местного губернатора.
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