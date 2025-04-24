Основатель ежегодно проводимого в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал иск о клевете на анонимного осведомителя, обвиняющего его и его жену Хильде в растрате средств организации, сообщил он в интервью газете Aargauer Zeitung.