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Шваб подал иск о клевете на анонимного осведомителя

Шваб подал иск о клевете на анонимного осведомителя

Основатель ежегодно проводимого в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал иск о клевете на анонимного осведомителя, обвиняющего его и его жену Хильде в растрате средств организации, сообщил он в интервью газете Aargauer Zeitung.

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