Президентский маршрут. Студентам из Ангарска провели экскурсию по иркутскому Дому молодежи

Студентам из Ангарска провели экскурсию в Доме молодёжи в рамках проекта «Президентский маршрут». Это учреждение в областном центре открыли в июле 2023 года на базе бывшего кинотеатра, который реконструировали на федеральные средства.
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