Клетки Пуркинье человека устроены гораздо сложнее по сравнению с мышами

Команда исследователей из нескольких стран через сравнение клеток Пуркинье человека и мыши постаралась продемонстрировать и объяснить некоторые отличия, которые, вероятно, играют ключевую роль в более совершенной обработке информации и когнитивных способностей человека.
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