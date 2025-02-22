Обвиненный в хищении 300 млн рублей у Минобороны ушел от суда на СВО

Бывший сотрудник Минобороны Руслан Беседин, обвиняемый в хищении у военного ведомства в составе преступной группы более 300 млн рублей, отправился в зону военной операции на Украине, сообщил "Коммерсантъ".
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