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Депутат предложил маркировать в кино спецтитрами актёров-предателей

Депутат предложил маркировать в кино спецтитрами актёров-предателей

По понятным причинам инфоповестка сегодня наполнена словосочетанием "актёры-предатели".Актуален вопрос: как же теперь быть с вполне патриотическими фильмами, где играли подобные артисты?Решение предложил первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев (первый замруководителя думской фракции партии "Справедливая Россия — За правду", секретарь Президиума Центрального совета СЗРП по политическим вопросам и председатель Совета Московского регионального отделения СЗРП, известный политтехнолог, сооснователь консалтинговой компании Bakster Group, соавтор учебника по политическому консультированию "Уши машут ослом").

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