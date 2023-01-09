Депутат предложил маркировать в кино спецтитрами актёров-предателей

По понятным причинам инфоповестка сегодня наполнена словосочетанием "актёры-предатели".Актуален вопрос: как же теперь быть с вполне патриотическими фильмами, где играли подобные артисты?Решение предложил первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев (первый замруководителя думской фракции партии "Справедливая Россия — За правду", секретарь Президиума Центрального совета СЗРП по политическим вопросам и председатель Совета Московского регионального отделения СЗРП, известный политтехнолог, сооснователь консалтинговой компании Bakster Group, соавтор учебника по политическому консультированию "Уши машут ослом").