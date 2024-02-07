В Салехарде стартовал конкурс юных музыкантов под председательством Мацуева

В Салехарде стартовал конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». На церемонии открытия звучали произведения русской и зарубежной классики в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева совместно со знаменитыми юными дарованиями, лауреатами международных конкурсов: Елисеем Мысиным, Полиной Тхай, Лукой Моромовым.
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